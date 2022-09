Foot - Mercato

Transferts : Annoncé à l'OM, Memphis Depay revient sur son mercato

Publié le 20 septembre 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

Jorge Sampaoli a quitté son poste d'entraîneur d'un commun accord avec la direction de l'OM lors de la première partie du mercato estival en raison de l'incapacité du club phocéen de lui offrir les joueurs qu'il souhaitait dont Memphis Depay. Resté au FC Barcelone, le Néerlandais a justifié son choix.

Président de l’OM, Pablo Longoria a dû changer d’entraîneur dès le début du mercato estival en raison du départ de Jorge Sampaoli. En effet, le technicien argentin souhaitait mettre la main sur plusieurs joueurs précis dont Paulo Dybala, Renato Sanches ou encore Gerard Deulofeu.

Jorge Sampaoli voulait Memphis Depay

Mais finalement, aucun de ces trois joueurs n’ont débarqué à l’OM. Ce qui a crispé Sampaoli qui s’en est allé à la toute fin du mois de juin alors qu’il avait coché le nom de Memphis Depay comme L’Équipe du soir l’avait révélé à l’époque. Annoncé sur le départ du FC Barcelone, Depay est finalement resté malgré les avances de la Juventus notamment.

« D'autres clubs sont venus et vous regardez vos options »