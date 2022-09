Foot - Mercato - OM

Annoncé à l’OM, il sort enfin du silence sur son mercato

Publié le 21 septembre 2022 à 01h00 par Axel Cornic

Gerard Deulofeu s’est exprimé au sujet de son avenir, lui qui a notamment été lié à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. L’Espagnol est l’une grandes surprises de ce début de saison, à l’image de tout l’équipe de l’Udinese, actuellement troisième de Serie A devant l’AC Milan, l’Inter ou encore la Juventus.

Après avoir échoué au FC Barcelone, son club formateur, Gerard Deulofeu a enchaîné les aventures aux quatre coins de l’Europe pour essayer de se relancer. Il semble enfin avoir trouvé la stabilité en Italie, puisqu’il réalise un excellent début de saison avec l’Udinese, avec un but et six passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour donner quelques regrets à l’OM de Pablo Longoria, qui l’a longtemps suivi lors du dernier mercato estival ?

Sampaoli le voulait depuis janvier 2022

Rarement l’OM s’est montré si actif sur le marché des transferts. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’équipe est régulièrement modifiée en profondeur et lors des dernières années plus d'une vingtaine de nouveaux joueurs sont arrivés. Cela n’a toutefois pas empêché Jorge Sampaoli de claquer la porte ! En février dernier, RMC Sport assurait que l’Argentin avait vu plusieurs de ses demandes être rejetées et l’une d’entre elles concernait Gerard Deulofeu.

« Cet été, j’aurais pu quitter le club, mais ça ne s’est pas fait »

Jorge Sampaoli a retenté cette chance cet été, mais n’a pas rencontré un meilleur résultats et a finalement décidé de quitter l’OM. Le principal intéressé est d’ailleurs revenu sur son mercato estival assez mouvementé. « Cet été, j’aurais pu quitter le club, mais ça ne s’est pas fait » a expliqué Gerard Deulofeu, lors d’un entretien accordé à MARCA . « J’aurais pu partir, mais seulement si ma vente avait été une bonne opération pour tous, ce qui n’était pas le cas ».

« C’est vrai, il a eu des offres importantes, mais… »