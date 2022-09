Foot - Mercato - OM

OM : Le projet McCourt a encore perdu un grand attaquant

Publié le 21 septembre 2022 à 01h30 par La rédaction

Cet été, l’OM aura perdu un élément important dans son secteur offensif. Parti sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arkadiusz Milik évolue désormais sous le maillot de la Juventus. L’attaquant polonais aura laissé un bilan positif sous les couleurs marseillaises. Ce mardi, la presse italienne dévoile les contours financiers de cette transaction.

Un an et demi après son arrivée à l’OM en provenance de Naples, Arkadiusz Milik a quitté l'OM et retrouve donc l’Italie en allant à la Juventus. L’attaquant polonais aura donc laissé un bilan de 48 réalisations en 122 apparitions sous le maillot marseillais. De son côté, l’Olympique de Marseille pourra récupérer gros dans cette transaction.

Mercato - OM : Réclamé par Sampaoli, il n’est jamais parti au clash https://t.co/IGfNIOmAsW pic.twitter.com/UtexHnuZrY — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Un prêt pouvant aller jusqu’à 10,7 M€

Comme l’a révélé calciomercato ce mardi, la Juventus a dû payer 800 000 € à l’OM pour le prêt d’Arkadiusz Milik, et dispose notamment d’une option d’achat de 7 M€ pouvant s’élargir de 2 M€ suivant les résultats sportifs du club. Le média italien précise aussi la présence de frais supplémentaires de 100 000 €, mais aussi d’un bonus de 800 000 € suivant les prestations de l’attaquant polonais.

« J’ai signé avec un grand club »