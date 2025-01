Mercato - OM : Il annonce un transfert à 25M€ et jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a décidé de lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi qui réalise une première partie de saison très décevante avec seulement 2 buts. Par conséquent, son départ a été évoqué pour un montant avoisinant les 25M€, ce qui pourrait bien satisfaire les Marseillais.

L'été dernier, afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Elye Wahi, recruté pour 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens. Un joli coup sur le papier, mais l'international espoirs a finalement réalisé une première partie de saison très décevante, au point qu'un départ à 25M€ serait une belle affaire selon Maxence Volpe, journaliste du Phocéen.

Wahi disponible pour 25M€ ?

« La valeur de Transfermarkt (25 millions d'euros) me convient. L'OM a investi 28 millions d'euros », assure le journaliste au micro du Talk Show du Phocéen, avant de poursuivre.

«Ce n'est pas la catastrophe industrielle»

« Effectivement, vu qu'il a flopé, si on arrive à 25 millions d'euros, ce n'est pas la catastrophe industrielle. A 20 millions d'euros, je me dis tu as perdu 8 millions d'euros en six mois, je ne suis pas d'accord, je veux encore le voir jouer à l'OM », ajoute Maxence Volpe.