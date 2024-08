Mercato - OM : Il a l’embarras du choix pour son transfert !

Thomas Bourseau

Parti au clash avec un salarié de l’OM début août, Chancel Mbemba est prêt à en faire de même pour son départ qui est tant attendu par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen le pousse vers la sortie, le défenseur congolais qui attiserait de vives convoitises poserait une grande condition !

Pablo Longoria ne veut plus entendre parler de Chancel Mbemba (30 ans). C’est en effet ce que La Provence révélait dans ses colonnes du 8 août dernier. L’une des causes est notamment disciplinaire à cause d’un échange houleux avec Ali Zarrak, bras droit du conseiller sportif Medhi Benatia et responsable du secteur de la formation.

L’Arabie saoudite ou Bologne ?

Le président de l’OM attendrait patiemment que son départ d’ici la clôture du mercato le 30 août prochain soit bouclé. Et les options ne manquent pas pour Chancel Mbemba, sous contrat à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025. L’Arabie saoudite et plus précisément Al-Ittihad se serait récemment penché sur sa situation selon Foot Mercato. Il en serait de même pour Bologne, équipe qualifiée en Ligue des champions pour cette édition 2024/2025.

Chancel Mbemba ne veut pas faire de cadeau à l’OM !

La Tribune OM a confirmé la tendance concernant les options multiples de Chancel Mbemba pour son avenir. Des clubs saoudiens et des équipes engagées en Ligue des champions seraient prêtes à accueillir l’international congolais passé de taulier à indésirable. Cependant, le média affirme que Mbemba refuserait que l’Olympique de Marseille touche le moindre centime avec son départ et irait pour ce faire au bras de fer avec l’OM concernant les modalités de l’opération. Chancel Mbemba souhaiterait une rupture de contrat.