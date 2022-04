Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse recrue estivale est validée !

Publié le 17 avril 2022 à 13h21 par La rédaction

Alors que Gerson semble désormais être un incontournable de l’Olympique de Marseille, Vitorino Hilton se réjouit du niveau de jeu affiché par le milieu de terrain.