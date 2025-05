Mercato - OM : Grosse surprise annoncée par Benatia !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat lors du dernier mercato estival, Pierre-Emile Højbjerg a été considérablement surpris par la difficulté du challenge à relever au sein du club phocéen comme il l'a confié à Medhi Benatia. Ce dernier se livre sur l'état d'esprit du milieu de terrain danois de l'OM.

Au même titre qu'Adrien Rabiot et Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg (29 ans) a fait partie des gros coups réalisés par l'OM lors du dernier mercato estival ! Arrivé en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat de 13,5M€, le milieu de terrain danois ne sait donc pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais deux choses sont certaines à ce jour : l'OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions après avoir battu Le Havre samedi soir (3-1), et Højbjerg a été surpris après sa signature à l'OM.

Højbjerg surpris après sa signature à l'OM

Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, a révélé samedi soir en zone mixte une discussion dans laquelle Højbjerg lui avait fait part de son étonnement sur toute la pression autour du club : « Il me disait 'c'est une saison compliquée. C'est difficile, quand tu m'as appelé, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué à tous les niveaux'"". Je lui ai dit 'tu verras, si tu as la chance de jouer la Ligue des champions à Marseille, c'est quelque chose que tu ne verras nulle part ailleurs'. Ce soir, je suis content pour des mecs comme lui, Balerdi, Rongier qui a aussi beaucoup souffert », assure Benatia.

« Pas de tricheurs dans ce groupe »

Et le dirigeant marocain de l'OM a tenu à rendre hommage à l'ensemble de son groupe pour cette qualification en C1 : « Je suis content pour les joueurs. On est souvent les premiers à leur taper dessus quand les résultats ne sont pas bons. On a un groupe de mecs en or. Même si on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre, il n'y a pas de tricheurs dans ce groupe. Il y a une mentalité totalement différente de l'année dernière. Il y a eu des matchs où on est passé à côté, c'est ce qu'on doit corriger quand tu aspires à être une grande équipe », indique Benatia.