PSG : La mission secrète à l'étranger !

Architecte du nouveau projet sportif du PSG qui commence à prendre forme avec une place en finale de Ligue des champions notamment, Luis Campos voit son engagement contractuel toucher à sa fin à Paris. Pas d'accord encore trouvé pour une potentielle prolongation, mais une éthique de travail envers le club qui ne changerait pas pour autant. Explications.

Qu'adviendra-t-il du feuilleton Luis Campos ? Quel en sera son dénouement ? le dirigeant portugais pilote la section sportive du PSG depuis le départ de Leonardo en juin 2022. Avec son statut de conseiller football attribué par le président Nasser Al-Khelaïfi, Campos a lancé un nouveau projet sportif basé sur une politique de recrutement différente du passé : le développement de jeunes pépites.

Rien de nouveau dans le dossier Luis Campos...

Plus de transferts XXL pour des stars planétaires au PSG et cela fonctionne pour le moment avec une finale de Ligue des champions décrochée. Toutefois, et bien que le coach Luis Enrique et certains cadres comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha aient tous apposés leurs signatures sur un nouveau contrat, il n'en est rien pour Luis Campos qui ne serait pas parvenu à se mettre d'accord avec les dirigeants parisiens la semaine dernière d'après le journaliste Duncan Castles.

Pas de contrat au PSG ? Campos continue tout de même sa mission scouting

En juin 2025, Luis Campos ne sera donc plus contractuellement lié au PSG. Cela ne l'empêche pas de continuer son travail de recrutement envers le club parisien. Absent ce samedi soir à La Mosson pour Montpellier - PSG, le Portugais se trouverait à l'étranger pour une mission scouting selon le journaliste Bruno Salomon.