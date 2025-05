La presse espagnole annonce un «phénomène» au PSG !

Pierrick Levallet

Qualifié en finale de la Ligue des champions, le PSG a bluffé l’Europe cette saison. Certains joueurs parisiens ont d’ailleurs impressionné plus que d’autres, comme Désiré Doué. Devenu presque incontournable chez les Rouge-et-Bleu, le jeune international français a surpris son monde, même à l’étranger. En Espagne, on serait notamment certain qu’il ira très loin.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG jouera une finale de Ligue des champions le 31 mai prochain. Le club de la capitale a rendez-vous avec l’Inter Milan à Munich. L’équipe de Luis Enrique a surpris tout le monde en Europe. La première partie de saison avait été plutôt délicate pour les Rouge-et-Bleu, surtout sur la scène européenne.

Désiré Doué a bluffé l'Europe !

Mais certains éléments se sont révélés à l’hiver. Désiré Doué a notamment connu une ascension fulgurante. Arrivé dans la peau d’un remplaçant, le crack de 19 ans postule désormais régulièrement pour une place de titulaire. L’ancien du Stade Rennais a même été récompensé par Didier Deschamps avec sa première sélection en équipe de France en mars dernier.

Le PSG se frotte les mains

En Espagne, on est en tout cas convaincu de son potentiel. SPORT décrit notamment Désiré Doué comme un véritable « phénomène ». Le média espagnol estime même que le prodige parisien a les capacités pour aller aussi loin qu’un certain Lamine Yamal. Le PSG a visiblement fait une très belle affaire en lâchant 50M€ pour le recruter l’été dernier.