PSG : «Humilié», Kvaratskhelia claque la porte !

Le dernier mercato hivernal a été marqué par le départ surprise de Khvicha Kvaratskhelia du Napoli. Cette décision a profondément irrité les supporters italiens, qui ont eu le plus grand mal à pardonner. Mais pour un célèbre journaliste transalpin, le Napoli n'a eu que ce qu'il méritait dans ce dossier.

L’incroyable année de Khvicha Kvaratskhelia donne des regrets au Napoli. Le club entraîné par Antonio Conte n’est pas parvenu à conserver sa star lors du dernier mercato hivernal. Après avoir fait pression sur ses dirigeants, l’ailier géorgien s’est engagé jusqu’en 2029 avec le PSG. Une décision qui n’est pas passée auprès des supporters. Mais selon le journaliste Raffaele Auriemma, le traitement que lui a infligé le Napoli justifie ce départ.

« Il a été humilié à Naples »

« Kvaratskhelia ne voulait plus rester à Naples et il avait raison, car il était mortifié à cause de ceux qui l'avaient trompé et de ceux qui lui avaient montré des choses qui n'étaient pas arrivées. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir pour tenter de remporter la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Je lis encore des gens qui l'offensent, honte à vous. Il a été humilié à Naples. Napoli aurait dû appeler Kvaratskhelia immédiatement après avoir remporté le championnat et renouveler son contrat, en lui offrant 200 000 euros de plus, car il était le meilleur joueur du championnat. Naples aurait dû renouveler le contrat de Kvara sans que le Géorgien ne le demande » a-t-il déclaré.

La grosse erreur dénoncée

Aujourd’hui, le Napoli regrette amèrement son comportement avec Kvaratskhelia. « Le club bleu en a décidé autrement et les résultats sont là pour le prouver. Après la troisième année, l'attaquant en a eu assez et a décidé de partir. Heureusement qu'il a été vendu en janvier. En juin, Naples aurait risqué de le perdre pour une somme dérisoire. Le club a commis une erreur » a lâché Auriemma à Stile TV.