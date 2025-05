Une star avec Kylian Mbappé : L'annonce qui va faire trembler le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, il se trouve que l'un des gros projets de la direction en plus de la nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur soit de mettre la main sur William Saliba. Le défenseur de l'équipe de France et d'Arsenal est sous contrat jusqu'en juin 2027. Une opportunité donc pour le Real Madrid, mais les Gunners prépareraient un sale tour aux Merengue.

Et si... le contingent français s'agrandissait du côté du Real Madrid ? Kylian Mbappé est le dernier arrivant et a suivi Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Et maintenant ? Le10sport.com vous dévoilait dès l'automne 2024 que la priorité estivale du Real Madrid pour le mercato n'était autre que le recrutement de William Saliba. The Athletic a confirmé en cette fin de semaine le projet du comité directeur du club merengue de mettre à terme la main sur l'international français partiellement formé à l'AS Bondy à l'instar de Kylian Mbappé avec une approche auprès du clan Saliba déjà effectuée.

William Saliba, la priorité d'Arsenal

Toutefois, Andrea Berta ne saurait que trop bien les intentions du Real Madrid avec William Saliba. Le nouveau directeur sportif des Gunners aurait déjà pris ses dispositions auprès des proches de William Saliba en déclenchant les premiers échanges d'après The Athletic. Le journaliste Graeme Bailey en a rajouté une couche ce samedi. « Berta travaille d'arrache-pied sur de nouveaux contrats pour ses propres joueurs. L'un de leurs principaux objectifs cet été, tout comme Zubimendi, était d'obtenir de nouveaux contrats pour William Saliba, Bukayo Saka et Gabriel Magalhães - des discussions ont eu lieu avec les trois camps ».

«Andrea Berta est également très occupé par les arrivées»

Hormis les prolongations de contrat de Gabriel, de Bukayo Saka et donc de William Saliba, la direction d'Arsenal aurait à cœur de boucler d'autres dossiers en plus de contrecarrer les plans du Real Madrid avec William Saliba. « Andrea Berta est également très occupé par les arrivées. Il est indéniable qu'il consacre la majeure partie de son temps à la recherche d'un nouveau numéro 9. Il semble de plus en plus probable que ce soit Viktor Gyökeres ou Benjamin Sesko, mais ce n'est pas encore certain ».