Mercato - OM : Grosse bagarre, il raconte son transfert !

Recruté par l’OM en tout début de mercato estival alors qu’il était arrivé en fin de contrat avec le LOSC, Angel Gomes avait également la possibilité d’aller en Premier League. Mais l’OM a donc remporté la bagarre sur ce dossier, et de son côté, le milieu offensif anglais ne semble pas regretter son choix une seule seconde.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le LOSC en juin dernier, Angel Gomes (25 ans) avait l’embarras du choix pour se relancer puisque plusieurs écuries de Premier League étaient positionnées. C’est finalement l’OM qui a gagné la bagarre en signant le milieu offensif anglais jusqu’en 2028, et dans un entretien accordé au Phocéen, Gomes se livre sans détour sur les coulisses de son transfert à l’OM.

Gomes heureux à l’OM « Mon ressenti alors que j’avais annoncé durant ma conférence de presse de présentation que des clubs anglais m’avaient aussi suivi ? Je suis très heureux d’être ici. Quand j’ai eu mes discussions en pré-saison avec le coach et le staff, ça a rendu mon choix plus facile », indique Angel Gomes sur ses négociations avec l’OM durant l’été.