Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse annonce sur une arrivée d’Antoine Griezmann

Publié le 15 juillet 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui prêté à l’Atlético de Madrid par le FC Barcelone, Antoine Griezmann voit notamment son nom être évoqué du côté de l’OM. De quoi forcément faire rêver les fans sur la Canebière. Pourrait-on alors voir le champion du monde au sein de l’effectif d’Igor Tudor ? Concernant une arrivée de Griezmann, une grosse annonce a été effectuée.

Alors qu’Antoine Griezmann n’a jamais joué en France durant sa carrière, il a toutefois été question d’une possible arrivée à l’OM. D’ailleurs, selon les derniers échos, Jorge Sampaoli aurait réclamé le joueur de l’Atlético de Madrid avant de claquer la porte à Marseille. Toutefois, Griezmann ne devrait pas venir de sitôt à l’OM.

Équipe de France : Pogba, Griezmann… Ces protégés de Deschamps qui n’ont jamais joué en France https://t.co/aUZuf8DgVE pic.twitter.com/gPEkFfbteo — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

« Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann »

En effet, à l’occasion d’une émission pour La Provence , Alexandre Jacquin a fait une grosse annonce pour le mercato de l’OM et une possible arrivée d’Antoine Griezmann. « Il n’y a pas d’argent à l’OM. L’argent qui rentre sert à payer les transferts échelonnés sur des années et les prêts avec option d’achat, il faut les payer. Les seuls transferts que pourra faire Pablo Longoria, ce sera de nouveaux prêts avec option d’achat ou de nouveaux montages de ce type là. Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann. Ce n’est pas possible niveau salarial », a-t-il assuré.

« L’OM se dirige vers des joueurs de type Isaak Touré »