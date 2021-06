Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour cette piste brûlante de Sampaoli !

Publié le 16 juin 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que l’arrivée de Konrad de la Fuente semblait bien engagée, entre l’OM et le FC Barcelone, cela se serait refroidi ces dernières heures.

Ayant déjà officialisé un accord pour l’arrivée de Gerson, l’OM attend encore d’autres recrues. Et dernièrement, tout indiquait que le prochain renfort de Jorge Sampaoli allait être Konrad de la Fuente. Profitant de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, le président phocéen a travaillé sur l’arrivée de l’ailier américain du FC Barcelone. Et tous les feux semblaient être au vert pour le recrutement du joueur de 19 ans, qui pourrait débarquer sous la forme d’un transfert avec une option de rachat pour le Barça.

Ça bloque entre l’OM et Barcelone ?