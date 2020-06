Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 27 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que Jacques-Henri Eyraud s’active pour recruter un « Head of football », le président de l'OM serait actuellement ne grande difficulté…

L’OM est toujours privé d’un directeur sportif. Plutôt d’un « Head of football » ou directeur du football, comme Jacques-Henri Eyraud avait pris soin de nommer le poste qui serait accordé à celui qui prendrait la succession d'Andoni Zubizarreta, parti de l’OM d’un commun accord en mai dernier. Après trois saisons passées à la direction sportive du club marseillais, l’Espagnol n’a pas su convaincre ses supérieurs, et ce, même sous André Villas-Boas. Et pour le remplacer, plusieurs noms ont été associés au club marseillais : Olivier Pickeu, Pablo Longoria, ou encore Pep Segura. Mais il ne semblerait qu’aucune de ces pistes n’ait réellement avancée pour le président marseillais.

Tout est au point mort