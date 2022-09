Foot - Mercato - OM

OM : Griezmann, Transferts… Voilà pourquoi Sampaoli est parti

Publié le 9 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a subitement décidé de claquer la porte de l’OM cet été en raison de désaccords majeurs avec Pablo Longoria sur le mercato, Jorge Sampaoli a été remplacé par Igor Tudor. Retour sur les coulisses de cette séparation avec les explications du président marseillais qui raconte ses différends avec Sampaoli.

Suite à la démission soudaine d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli avait été nommé sur le banc de l’OM quelques semaines plus tard, en février 2021, et l’entraîneur argentin était le profil privilégié par Pablo Longoria pour reprendre le flambeau du projet McCourt. Une idylle qui aura duré environ un an et demi, le temps pour Sampaoli de ramener l’OM en Ligue des Champions, puis il a présenté sa démission en fin de saison dernière.

Sampaoli voulait plus de moyens

Récemment interrogé dans la presse brésilienne sur les coulisses de son départ, Jorge Sampaoli a avoué des divergences avec Pablo Longoria au sujet du mercato à l’OM : « Nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », a confié Sampaoli.

Griezmann, Sanches… Les rêves de Sampaoli

En effet, à en croire les révélations parues suite à son départ, Jorge Sampaoli misait plutôt sur des opérations beaucoup plus conséquentes comme un prêt d’Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) pour le relancer, ou encore une arrivée de Renato Sanches (finalement transféré du LOSC au PSG pour 15M€) pour le mercato de l’OM cet été. Mais Pablo Longoria avait d’autres projets avec des opérations moins onéreuses comme par exemple le recrutement de Luis Suarez en attaque qui n’a coûté que 10M€, le prêt sans option d’achat de Nuno Tavares en provenance d’Arsenal ou encore la signature libre d’Alexis Sanchez. Un mercato plus léger sur le plan financier, ce qui a donc acté la rupture entre les deux hommes.

