Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Villas-Boas dans le dossier Niang !

Publié le 28 mai 2020 à 10h30 par A.M.

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille en vue d'un transfert cet été, M'Baye Niang serait bien sur le départ du Stade Rennais. Florian Maurice aurait même déjà activé ses réseaux pour le remplacer à la pointe de l'attaque bretonne.

Cet été, l'Olympique de Marseille sera en quête d'un renfort offensif afin d'épauler et de faire souffler Dario Benedetto. Dans cette optique, le nom de M'Baye Niang revient avec insistance ces dernières semaines. L'OM serait très intéressé par l'attaquant du Stade Rennais, et ce dernier n'a jamais caché qu'il aurait dû mal à repousser les avances olympiennes. « C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir », confiait encore récemment M'Baye Niang qui a multiplié les appels du pied à l'OM ces dernières semaines. Et malgré les soucis économiques du club phocéen, ce dossier semble prendre de l'ampleur.

Rennes cherche le successeur de Niang