Mercato - OM : Grande nouvelle pour la suite du projet McCourt !

Publié le 29 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite le contrat d’André Villas-Boas à l’OM, Pablo Longoria annonce avoir lancé les grandes manœuvres dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas pourrait donc décider de partir libre, et ce malgré ses résultats très encourageants depuis son arrivée sur le banc du club phocéen à l’été 2019. Un départ qui serait forcément compliqué à gérer pour la suite du projet McCourt puisque l’OM devrait alors aller se trouver un nouvel entraîneur sur le marché. Mais Pablo Longoria fait tout son possible pour conserver Villas-Boas…

« Ma priorité est de voir comment on peut continuer ensemble »