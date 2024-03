Mercato - OM : Grande annonce, un transfert à 25M€ prend forme ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté jusqu'à la fin de la saison au Genoa, Vitinha s'était perdu à l'OM. Au cours d'un entretien accordé à un média italien, le joueur portugais a laissé entendre qu'il n'avait pas apprécié son passage à Marseille. Malgré un temps de jeu encore incertain, il chercherait à prolonger son aventure en Serie A la saison prochaine.

Vitinha n'était que l'ombre de lui même à l'OM. Le joueur portugais n'est jamais parvenu à se défaire de l'étiquette de recrue la plus chère de l'histoire du club. La pression était trop lourde pour l'attaquant, qui connaissait sa première expérience à l'étranger, lui qui avait fait ses débuts au Sporting Braga. Lors du dernier mercato hivernal, Vitinha a donc fait le nécessaire pour quitter cet environnement pesant. Il a finalement été prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat de 25M€ a été incluse dans le deal.

L’OM frôle la catastrophe, c’est le soulagement dans le vestiaire https://t.co/Wm7GRfKMwO pic.twitter.com/gvcO4F6ri0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

« Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha »

Lors d'un entretien accordé à IL Secolo , Vitinha est revenu sur ses débuts en Serie A. Il en a profité pour lâcher quelques indices sur son avenir à l'OM. « J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille à Genoa. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin » a-t-il confié.

Une décision sera prise en fin de saison