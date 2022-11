Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson finalement transféré pour un prix improbable ?

Publié le 9 novembre 2022 à 14h30

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans d’Igor Tudor à l’OM, Gerson semble finalement bien parti pour retourner à Flamengo alors que le FC Séville était dans la course. Un transfert de 20M€ était initialement annoncé dans ce dossier, mais l’OM devrait finalement récupérer beaucoup moins avec la vente de Gerson.

L’OM et Gerson, c’est bientôt la fin ! Indispensable la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien de 25 ans ne parvient pas à confirmer sous les ordres d’Igor Tudor, qui l’a relégué au statut de remplaçant. Une situation qui ne convient plus du tout au clan Gerson : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi », confiait récemment le père de Gerson dans L’EQUIPE , annonçant donc son départ imminent de l’OM.

Mercato - OM : Gerson reçoit un énorme appel du pied pour son transfert https://t.co/4nPKz7Vj7X pic.twitter.com/zMdaLiUhxS — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Séville positionné, Flamengo mieux placé

Il a d’abord été question d’un vif intérêt du FC Séville où Jorge Sampaoli, son mentor de l’an passé à l’OM, souhaitait le faire venir cet hiver. Mais finalement, ces dernières heures, c’est l’option Flamengo qui a pris de plus en plus de crédit pour Gerson, d’autant qu’il avait porté les couleurs de l’écurie brésilienne entre 2019 et 2021 avant d’être recruté par l’OM. Le club marseillais n’a d’ailleurs pas fini de payer son transfert, et c’est la raison pour laquelle Flamengo pourrait faire une grande affaire avec Gerson…

Gerson vers Flamengo pour… 10M€ ?