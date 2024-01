Mercato - OM : Gattuso reçoit une surprenante proposition !

Thomas Bourseau

L’OM se déplace à Metz ce dimanche pour affronter l’US Thionville en 32èmes de finale de la Coupe de France. Une opposition à la David et Goliath, mais qui ne donne pas froid aux yeux à Amine Groune. L’attaquant des amateurs vise une victoire et pourquoi pas un transfert à l’OM !

Ce dimanche à 14h30, au stade Saint-Symphorien, l’OM se mesurera à l’US Thionville pour le compte des 32èmes de finale de Coupe de France, pensionnaire de National 3. L’occasion pour Amine Groune, attaquant de Thionville et fervent supporter de l’OM, de s’enflammer pour cette rencontre XXL de Coupe de France.

«L’OM ? On va essayer de les battre»

« Il ne va pas falloir se tromper de maillot dimanche ? Franchement, on est concentrés. On sait qu’on joue une très belle équipe de Marseille et qu’en dehors de ce match là, on est pour l’OM tout le reste de l’année. Mais là, on va essayer de les battre. Après avoir éliminé Annecy, on m’avait demandé qui j’aimerais jouer. J’avais dit l’Olympique de Marseille et c’est ce qui s’est passé ». a confié Amine Groune au micro de TF1 dans le cadre d’un reportage pour l’émission Téléfoot .

«Taper dans l’oeil de Gattuso ? On va essayer»