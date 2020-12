Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier pour remplacer Villas-Boas l’été prochain ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM, club de sa ville natale, Christophe Galtier a néanmoins indiqué qu’il se voyait poursuivre avec le LOSC malgré le changement de direction à venir.

Christophe Galtier sur le banc de l’OM, faut-il y croire ? Alors qu’André Villas-Boas arrivera au terme de son contrat avec le club phocéen en juin prochain et que le LOSC est en pleine période de rachat, certains estimeront probablement qu’il s’agit d’un moment idéal pour l’OM d’attirer l’un des entraîneurs français les plus performant du moment. De plus, étant natif de Marseille, Galtier n’a jamais caché son attirance pour le club phocéen. Mais…

Galtier se voit continuer au LOSC