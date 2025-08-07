Mercato - OM : Galère pour le prochain transfert !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM s’est déjà bien renforcé, mais plusieurs transferts sont encore espérés. Le club phocéen voudrait encore recruter pour son attaque et le joueur du LOSC Edon Zhegrova serait notamment pisté. Toutefois, les dirigeants marseillais sont confrontés à un gros problème dans ce dossier car ils ne disposent plus de place d’extracommunautaire pour le Kosovar.

Encore une fois cet été, l’OM fait partie des clubs les plus actifs sur le mercato. Pour aborder au mieux la Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen cherche à offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi et cela est bien parti. Pablo Longoria a déjà fait venir six nouveaux joueurs et d’autres devraient suivre.

Weah est un joueur de l’OM Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’OM a annoncé l’arrivée d’un nouvel attaquant mercredi soir. Après une aventure à la Juventus de Turin, Timothy Weah s’est engagé avec Marseille sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. C’est donc le troisième club de l’international américain en France après le PSG et le LOSC.