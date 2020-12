Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt vient contrarier les plans de Boudjellal et Ajroudi…

Publié le 12 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Intéressés par le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se heurtent toutefois à l’intransigeance de Frank McCourt. Une position ferme qui contrarie les plans des deux hommes.

Alors que le feuilleton de la vente de l’OM est reparti de plus belle suite aux dernières sorties de Mourad Boudjellal, la question est toujours de savoir si l’ancien du RCT et Mohamed Ayachi Ajroudi arriveront au bout de leur projet, qui est de reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Mais tout dépend bien évidemment de l’Américain, qui décidera ou non de céder son bien. Et depuis cet été, la porte est clairement fermée à double tour. McCourt affiche donc une volonté de fer : il ne veut pas vendre l’OM. Forcément, cela n’aide clairement pas Boudjellal et Ajroudi.

« On se disait qu’il bluffait »