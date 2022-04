Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Sampaoli... Longoria face à un énorme casse-tête pour cet été !

Publié le 19 avril 2022 à 19h30 par La rédaction

A quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Jorge Sampaoli a annoncé que l’OM travaillait déjà sur ses futures recrues. Cependant, Frank McCourt devrait demander à Pablo Longoria de limiter les dépenses, même en cas de qualification en Ligue des Champions.

La fin de saison s’annonce cruciale pour l’OM. 2ème de Ligue 1 à 6 journées de la fin, le club olympien doit absolument assurer une qualification en Ligue des Champions pour respirer un peu financièrement. Une qualification qui rendrait alors obligatoire certaines recrues. L’été dernier, Pablo Longoria a été très actif sur le mercato. Le président de l’OM a recruté pas moins de dix joueurs pour satisfaire Jorge Sampaoli. Arrivé en mars dernier avec son style de jeu propre à lui, le technicien argentin avait beaucoup d’exigences. Et avant le début du dernier mercato d’hiver, Sampaoli avait déjà fait part de ses envies. « J'ai eu des réunions avec lui depuis un petit moment aussi, concernant ce mercato et aussi celui de l'été prochain, parce que ça va très vite. Il faut planifier avec beaucoup de temps. On a besoin de joueurs qui viennent et qui soient familiers avec ce style de jeu de possession », expliquait l’ancien coach du FC Séville en conférence de presse. Jorge Sampaoli a remis le couvert quelques mois plus tard. En marge de la rencontre face au FC Nantes ce mercredi, El Pelado a fait un premier point sur le marché estival qui arrive très vite. « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif », a lâché Sampaoli.

«McCourt va lui demander de limiter les dépenses»