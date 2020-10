Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt reçoit un ultimatum pour la vente de l’OM !

Publié le 22 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Frank McCourt a dernièrement refusé de céder l’OM, à en croire Pascal Olmeta, l’Américain pourrait bien être obligé tôt ou tard de renoncer au club phocéen.

En 2016, Frank McCourt avait racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Un club auquel semble tenir l’Américain. En effet, cet été, le patron phocéen s’est montré inflexible face aux approches de Mohamed Ayachi Ajroudi. Pour McCourt, il était inconcevable de se séparer de l’OM. Toutefois, sur la Canebière, l’ancien propriétaire des Dodgers est loin de faire l’unanimité. Les critiques sont nombreuses concernant ce Champions Project et Pascal Olmeta fait d’ailleurs partie de ces détracteurs. Et à l’occasion d’un entretien au Figaro , l’ancien de l’OM n’a pas manqué d’envoyer un message à Frank McCourt concernant la suite de son aventure à la tête de Marseille.

« Il faudra dire stop »