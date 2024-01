Mercato - OM : Feu vert pour un transfert à 13M€

Thibault Morlain

Arrivé lors du dernier mercato estival, Ismaïla Sarr en convainc pas à l’OM. A tel point qu’en ce mercato hivernal, il est déjà question d’un départ de l’international sénégalais, actuellement à la CAN. Pourrait-il déjà s’en aller après quelques mois à Marseille ? La porte ne serait pas fermée, mais l’OM aurait ses conditions.

Dans une semaine, le mercato hivernal fermera ses portes et à l’OM, ça va encore bouger. Après Renan Lodi, d’autres départs sont attendus au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso. De plus en plus de regards se tournent vers Ismaïla Sarr. Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de Watford, le Sénégalais pourrait déjà être vendu.

Mercato - OM : «Je voulais venir ici», il se lâche après son transfert https://t.co/AtcBA9AL15 pic.twitter.com/vFLe6SC5pY — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Un transfert fixé à 13M€ ?

Selon les informations de RMC , l’OM ne serait pas contre un départ d’Ismaïla Sarr en ce mois de janvier. Alors que le Villarreal de Marcelino serait intéressé par un prêt du Sénégalais, le club phocéen n’envisagerait qu’un transfert pour son ailier. Le prix de Sarr serait d’ailleurs fixé à 13M€, bonus compris.

« Rien de concret pour l’instant »