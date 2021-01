Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente tout pour bloquer la vente de l'OM !

Publié le 20 janvier 2021 à 18h45 par A.M.

Interrogé sur la vente de l'OM, Romain Molina révèle avoir été attaqué en diffamation par Jacques-Henri Eyraud pour ses propos sur les velléités de Frank McCourt.

Depuis près d'un an, le dossier de la vente de l'OM tient en haleine les fans du club phocéen. Il faut dire que rapidement, plusieurs informations ont été révélées concernant les intentions de Frank McCourt de vendre le club. Un souhait qui s'est intensifié depuis le début de la crise sanitaire qui a impacté les finances olympiennes. Dans ce dossier, Thibaud Vézirian et Romain Molina sont les deux journalistes les plus actifs. Le premier révélait d'ailleurs ces derniers jours que Jacques-Henri Eyraud faisait le forcing pour conserver son poste et ainsi dissuader Frank McCourt de vendre. Et le second confirme la tendance concernant le comportement du président de l'OM.

«J’ai appris dans L’Equipe qu'Eyraud voulait m’attaquer en diffamation»