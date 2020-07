Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud peut remercier ses joueurs !

Publié le 9 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur la situation d'André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez révèle que les joueurs ont eu une grosse influence sur le choix du technicien portugais.

Il y a un peu moins de deux mois, les supporters de l'Olympique de Marseille étaient déjà en train de se demander qui remplacerait André Villas-Boas. Et pour cause, le départ du technicien portugais ne faisait aucun doute dans la foulée de celui d'Andoni Zubizarreta. Et pour cause, André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui de son directeur sportif. Et pourtant, il est finalement resté en poste et a décidé d'honorer sa dernière année de contrat. Dans les colonnes de L'Equipe , Alvaro Gonzalez confirme que les joueurs ont eu une grosse influence dans ce dossier.

Les joueurs ont poussé pour convaincre Villas-Boas