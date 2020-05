Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lâche un indice de taille l’avenir du projet McCourt !

Publié le 3 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir du projet McCourt a été remis en cause ces dernières semaines par les soucis financiers de l'OM et les rumeurs de vente, Jacques-Henri Eyraud se montre rassurant et assure que leur plan entre dans la deuxième phase.

Ces derniers jours ont été mouvementés du côté de l'OM. Les rumeurs d'une vente de Frank McCourt se sont multipliées tandis que les problèmes économiques perdures. Toutefois, suite à l'annonce de la fin de la saison, et donc de la qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions, Frank McCourt a transmis un message rassurant : « Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquille. En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais notre vision à long terme dépasse ces contingences du quotidien ». Et visiblement, l'optimisme règne au sein de la direction phocéenne, puisque Jacques-Henri Eyraud y est également allé de son message, assurant que le projet McCourt entrait dans sa deuxième phase. Une manière de dire qu'ils sont dans les temps et que l'homme d'affaires américain n'a aucun intention de vendre l'OM.

Eyraud lance la deuxième phase du projet McCourt