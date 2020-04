Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud fait une nouvelle annonce retentissante !

Publié le 19 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur une possible vente de l’OM dans les prochains mois, Jacques-Henri Eyraud a une nouvelle fois exclu cette possibilité.

Alors que l’OM se trouve dans une situation financière très délicate et devra impérativement vendre plusieurs éléments lors du prochain mercato estival, faut-il croire aux rumeurs concernant une possible vente du club phocéen ? En effet, malgré sa saison très convaincante sur le plan sportif avec une deuxième place en Ligue 1, l’OM peut s’attendre un vivre un été très agité. Mais le président Jacques-Henri Eyraud, interrogé sur le site officiel de l’OM, a coupé court à ces spéculations sur une vente.

« Tant pis pour ceux qui rêvent la nuit »