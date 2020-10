Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud en rajoute une couche sur la décision fracassante de Payet !

Publié le 15 octobre 2020 à 21h45 par B.C.

Heureux à l'OM, Dimitri Payet a décidé il y a quelques mois de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024, tout en acceptant de revoir son salaire à la baisse. De quoi lui permettre de finir sa carrière dans la cité phocéenne. Un geste salué par Jacques-Henri Eyraud.

Au début de ce mercato si particulier, Dimitri Payet (33 ans) s'était fait remarquer par un geste fort. L'international français avait en effet décidé de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 afin de finir sa carrière à l'OM, tout en acceptant de diminuer son salaire au fil des saisons. « Mon geste a commencé à germer quand le président a commencé à parler de la phase 2 et que les joueurs devaient faire des efforts. Qui de mieux que moi pour le faire. Je suis prêt à le faire pour que le club grandisse », avait expliqué le joueur en juin dernier. Près de quatre mois plus tard, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur le choix de Dimitri Payet en rappelant les efforts consentis par ce dernier.

« C’est un geste exceptionnel »