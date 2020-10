Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud contre-attaque pour le fair-play financier !

Publié le 15 octobre 2020 à 19h45 par B.C.

Sanctionné par l'UEFA en juin dernier dans le cadre du fair-play financier, l'Olympique de Marseille va riposter. Jacques-Henri Eyraud a annoncé ce jeudi qu'il allait saisir le Tribunal arbitral du sport suite aux conséquences de l'épidémie de coronavirus

En grande difficulté financière depuis quelques années, l'Olympique de Marseille n'a pas échappé aux sanctions de l'UEFA dans le cadre de son fair-play financier. Malgré l'épidémie de coronavirus, la haute-instance du football européen a infligé au club phocéen une amende de 3M€ ainsi qu'une retenue permanente de 15% sur les revenus en Coupe d'Europe pour les deux prochaines années. Quatre mois plus tard, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée et cette sanction ne passe pas pour l'OM. Invité de RMC , Jacques-Henri Eyraud a annoncé ce jeudi soir que le TAS allait être saisi par l'Olympique de Marseille.

« Nous allons effectuer un recours au TAS pour que ces sanctions disparaissent »