Mercato - OM : Eyraud a du souci à se faire avec sa nouvelle recrue !

Publié le 5 juillet 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que l'OM a officialisé cette semaine l'arrivée de Pape Gueye, Watford n'aurait pas l'intention de se laisser faire dans ce dossier.

L'OM semblait n'avoir aucune chance dans ce dossier, et pour cause, Pape Gueye s'était mis d'accord avec Watford pour un transfert cet été. Cependant, le milieu qui évoluait au HAC cette saison a décidé de faire volte-face malgré l'accord précontractuel annoncé par le club anglais, et a donc rejoint l'Olympique de Marseille, mais ce dossier ne devrait pas en rester là.

Watford va saisir la FIFA pour Pape Gueye