Mercato - OM : Et si Villas-Boas tentait une folie pour remplacer Benedetto ?

Publié le 9 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Dario Benedetto traverse une grosse période de doutes à l’OM, André-Pierre Gignac n’a pas fermé la porte à un retour… Un coup à saisir pour André Villas-Boas ?

Muet devant le but depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Dario Bendetto peine à retrouver confiance. Le buteur argentin est l’un des grands symboles de l’irrégularité phocéenne depuis plusieurs semaines, lui qui avait pourtant réalisé un exercice 2019-2020 plutôt prometteur pour ses débuts en Europe. Du coup, André Villas-Boas va devoir trouver une solution pour redorer l’attaque de l’OM… Et pourquoi pas tenter une ancienne icône ?

Gignac laisse la porte ouverte…