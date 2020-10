Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si le successeur de Benedetto était déniché... en interne ?

Publié le 27 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Dario Benedetto traverse une période de doute, André Villas-Boas pourrait bien tenter une nouvelle option pour son attaque.

« Je lui donne ma confiance, c'est à moi de l'aider à marquer ce premier but. Ensuite je pense qu'il pourra enchaîner et en marquer d'autres ». Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a de nouveau réitéré sa confiance à l'égard de Dario Benedetto qui traverse une période de doute puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Toutefois, le technicien portugais a également reconnu qu'il envisageait un changement de système pour redynamiser son secteur offensif contre Manchester City : « Je dois encore prendre une décision pour mon système. Je déciderai demain après avoir encore travaillé avec mon staff. On veut choisir le meilleur système pour jouer contre Manchester City . »

Quel plan B pour remplacer Benedetto ?

Mais alors qu'aucun avant-centre n'a été recruté, quelles solutions s'offrent à André Villas-Boas ? En début de saison, Maxime Lopez avait été utilisé en faux 9, notamment contre le PSG, mais le jeune marseillais a rejoint Sassuolo entre temps. L'option menant à Kostas Mitroglou a été écartée par le technicien portugais qui n'a donc pas beaucoup d'options. Valère Germain est bien présent dans l'effectif de l'OM, mais il est considéré comme la doublure de Florian Thauvin à droite par son entraîneur qui refuse de l'aligner seul en pointe. L'ancien Monégasque pourrait donc éventuellement être placé aux côtés du Champion du monde dans un 4-4-2 losange avec Dimitri Payet en numéro 10. Un système utilisé en Ligue 1 contre Bordeaux et à Lorient avec Michaël Cuisance dans le rôle de meneur de jeu. A moins que Villas-Boas préfère changer simplement les hommes, et pas son système en restant en 4-3-3 auquel cas Marley Aké pourrait être lancé en pointe voire Luis Henrique qui serait également capable de dépanner à ce poste. Ou alors, l'entraîneur lusitanien décide de continuer d'accorder sa confiance à Dario Benedetto...