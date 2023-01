Mercato - OM : Echec de l’été, il pourrait encore échapper à Longoria

Axel Cornic

Très performant les dernières années, Ruslan Malinovskyi rencontre des sérieux problèmes à l’Atalanta, notamment à cause de quelques désaccords avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. Une situation qui n’a pas échappé à Pablo Longoria, qui aimerait attirer l’Ukrainien à l’Olympique de Marseille pour pallier le départ de Gerson, mais qui n’arrive pas vraiment à avancer dans ce dossier.

Lors du départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor l’été dernier, Pablo Longoria voulait déjà boucler l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. A l’époque, plusieurs médias italiens assuraient en effet que le président de l’OM avait proposé un échange avec Cengiz Ünder, ce qui n’avait pas convaincu l’Atalanta. Mais une occasion pourrait se représenter en ce mercato de janvier.

Malinovskyi, le profil parfait pour Tudor ?

Plus vraiment dans les plans de Gian Piero Gasperini cette saison, Ruslan Malinovskyi serait en instance de départ et comme il y a quelques mois, l’OM s’est positionné pour l’accueillir. La piste marseillaise est en effet régulièrement évoquée par les médias italiens, mais les choses semblent être plus compliquées que prévu pour Longoria.

L’OM ne propose qu’un prêt, alors que...

En Angleterre, The Daily Mail nous apprend en effet qu’un club de Premier League aurait pris les devants dans la course à Malinovskyi. Il s’agirait de West Ham, qui à la différence de l’OM ou encore de Tottenham, souhaiterait formuler une offre de transfert sec. Cette formule ravirait l’Atalanta, qui espère quelque part pouvoir récupérer de l’argent frais rapidement pour le réinvestir dans son recrutement.

Longoria aurait déjà activé plusieurs plans B