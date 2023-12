Mercato - OM : Deux transferts déjà prévus ?

Jean de Teyssière

Le mercato de l'OM débutera le 1er janvier prochain et le club marseillais, sous l'impulsion de Gennaro Gattuso, a déjà ciblé quelques postes prioritaires. En effet, le club phocéen aimerait un latéral et un ailier gauche. En attendant de voir comment se déroulera la vie sans les internationaux africains sélectionnés pour la CAN, l'OM pourrait aussi se renforcer au milieu du terrain.

Pablo Longoria est à l'écoute des besoins de Gennaro Gattuso en matière d'effectif. L'entraîneur de l'OM est arrivé en cours de saison et n'a donc pas pu choisir ses joueurs. Sa philosophie de jeu ne convenant pas à l'effectif, il a été obligé de s'adapter. Mais le mercato hivernal pourrait bousculer la hiérarchie puisque Gennaro Gattuso a ciblé deux postes essentiels.

Un latéral et un ailier gauche attendus

Pablo Longoria l'a affirmé en conférence de presse ce jeudi, « un mercato doit être adapté à un entraîneur . » C'est ce qui risque de se passer cet hiver pour l'OM, puisque selon les informations de RMC Sport , Gennaro Gattuso aurait ciblé deux postes pour se renforcer. La priorité est de recruter un latéral gauche, avec un profil bien particulier qui n'a pas fuité. L'entraîneur italien aimerait aussi avoir un nouveau joueur, un ailier, gaucher, capable d'évoluer sur le flanc droit de l'attaque marseillaise.

La CAN, élément important du mercato marseillais

Un évènement important aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain : la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition, qui se déroule durant les matchs de championnat conduit les équipes à voir leurs internationaux africains partir disputer cette compétition. L'OM sera privé des Sénégalais Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, des Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi, des Camerounais François-Régis Mughe et Simon Ngapandouetnbu, du Congolais Chancel Mbemba et de l'Ivoirien Bamo Meïté. De nombreuses absences qui pourraient conduire l'OM à s'activer cet hiver pour un milieu de terrain.