Mercato - OM : Deux menaces à l’horizon pour Benedetto !

Publié le 9 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré une première saison plutôt convaincante à la pointe de l’attaque de l’OM, Dario Benedetto pourrait voit débarquer deux menaces de taille l’été prochain : Mbaye Niang ou Islam Slimani.

Auteur de 11 buts en Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM pour 14M€ l’été dernier, Dario Benedetto (29 ans) se montre plutôt à son avantage pour ses débuts en France. D’ailleurs, il n’est pas étranger au très bon classement de la formation d’André Villas-Boas, qui est l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1. Et pourtant, Benedetto pourrait voit débarquer deux grosses menaces cet été à l’OM…

Niang et Slimani pistés par l’OM ?