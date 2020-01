Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite de Villas-Boas aurait la cote à l'étranger !

Publié le 14 janvier 2020 à 7h00 par A.D.

André Villas-Boas aurait offert un bon de sortie à Alexandre Philiponeau. Le milieu de terrain de 19 ans serait courtisé en Allemagne et en Italie.

Alexandre Philiponeau pourrait finir la saison en Allemagne ou en Italie. Alors qu’il ne fait pas partie des plans d’André Villas-Boas, le milieu de terrain de 19 ans pourrait aller voir ailleurs avant la fin du mois de janvier. Il y a un peu plus d’une semaine, le coach de l’OM a ouvert la porte à un départ d’Alexandre Philiponeau : « Chabrolle, Philiponeau et Abdallah ? J’ai été très clair avec les trois. C’est important de trouver du temps de jeu, et avec nous cette saison ce n’est pas possible. Je suis donc ouvert pour un prêt. On va voir s’ils ont de bonnes options en janvier » , avait-il déclaré en conférence de presse.

Alexandre Philiponeau aurait la cote à l’étranger