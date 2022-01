Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départs, arrivées… Ça va bouger à l’OM cet hiver !

Publié le 9 janvier 2022 à 12h30 par T.M.

Grand animateur du dernier mercato estival estival, l’OM pourrait à nouveau faire parler de lui durant ce mois de janvier. Que ce soit dans le sens des départs que des arrivées, cela s’annonce mouvementé sur la Canebière.

En février 2021, Frank McCourt avait donné un nouveau souffle à son projet à l’OM en nommant Pablo Longoria comme président, tandis que Jorge Sampaoli était lui venu sur le banc de touche. Un projet qui a réellement connu son coup d’envoi lors du dernier mercato estival. En effet, l’entraîneur argentin avait profité de l’intersaison pour bâtir un effectif à son image et pour cela, il a pu compter sur son président. A l’été, Longoria avait promis une dizaine de recrues et il a tenu parole. Toutefois, cela n’est pas encore suffisant pour Sampaoli. En effet, l’entraîneur de l’OM estime que son groupe est encore un peu court. Ainsi, il attend des recrues durant ce mois, mais avant de pouvoir recruter, il va falloir vendre.

Des départs à régler…

Dernièrement, en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait été clair concernant la nécessité de vendre l’OM. « Une sortie avant un recrutement est un processus logique, on doit alléger la masse salariale avant d'embaucher. Les ventes conditionnent les achats », avait-il assuré. Pablo Longoria va donc devoir se démener avant de faire venir de nouveaux joueurs. D’ailleurs, le président de l’OM aurait été interpellé par Frank McCourt à propos des départs sur la Canebière. Comme révélé par L’Equipe , l’objectif aurait été fixé à 30M€ de ventes. L’opération dégraissage a d’ailleurs déjà commencé avec le prêt avec option d’achat de Jordan Amavi à l’OGC Nice, mais c’est loin d’être terminé. Et quand il s’agit d’évoquer les départs à l’OM, les regards se tournent notamment vers Duje Caleta-Car qui est aujourd’hui l’une des plus grosses valeurs marchandes du club phocéen.

