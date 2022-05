Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indésirable de Sampaoli va partir !

Publié le 16 mai 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Écarté du groupe depuis le 10 mars dernier, Alvaro Gonzalez se dirige de plus en plus d’un départ de l’OM cet été. D’ailleurs, le défenseur central espagnol ne devrait plus porter les couleurs phocéennes la saison prochaine, peu importe la façon dont il quitte le club.

Prêté par Villarreal en 2019, il n’a pas fallu longtemps à Alvaro Gonzalez pour s’imposer dans le onze de l’OM. Le défenseur central espagnol, auteur d’une saison satisfaisante sous les ordres d’André Villas-Boas, avait même réussi à convaincre les dirigeants phocéens de le conserver en levant l'option d'achat de 4M€. Mais l’éviction du technicien portugais et l’arrivée de Jorge Sampaoli a totalement rebattu les cartes pour l’avenir d’Alvaro Gonzalez. En peu de temps, le joueur de 32 ans a vu son temps de jeu diminuer petit à petit, jusqu’à être écarté de l’effectif (il n’a plus figuré dans le groupe depuis le 10 mars dernier lors de la victoire contre Bâle à domicile, et son dernier match remonte 17 février contre Qarabag en Europa Conference League). De ce fait, l’international espagnol nourrirait de grandes envies de départ cet été. D’ailleurs, deux choix s’offriraient à lui pour son avenir.

Alvaro Gonzalez ne portera plus le maillot de l’OM