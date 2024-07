Mercato - OM : De Zerbi réclame un nouveau transfert à Marseille

Axel Cornic

Arrivé pour un tout nouveau projet de trois ans, Roberto De Zerbi est particulièrement impliqué en ce mercato estival. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille semble être à la base de plusieurs recrutements, comme celui d’Ismaël Koné en provenance de Watford. Mais ce n’est pas fini, puisqu’il planifierait d’autres gros coups en Angleterre...

L’équipe de Roberto De Zerbi commence à peine à prendre forme. Depuis l’arrivée de l’Italien, l’OM a bouclé deux arrivées avec Lilian Brassier ainsi que Ismaël Koné et alors qu’on se rapproche de la moitié du mercato estival, beaucoup de travail reste encore à faire avec des nombreuses pistes évoquées en France comme à l’étranger.

Ça coince pour Greenwood

C’est le cas en Angleterre, où l’on trouve le plus gros dossier du moment. En perdition depuis ses problèmes extra-sportifs en 2022, Mason Greenwood s’est totalement relancé la saison dernière lors de son prêt à Getafe et est devenu l’objet de la convoitise de nombreux clubs. Roberto De Zerbi aimerait beaucoup l’avoir sous ses ordres et ces derniers jours, une offre de l’OM de 31M€ a été évoquée. Sauf que ce dossier comprend plusieurs obstacles de taille avec notamment le passé sulfureux du joueur et les contestations qu’il a pu soulever, mais aussi une concurrence toujours plus féroce.

De Zerbi fonce sur Nketiah

Un dossier parallèle pourrait ainsi être activé, puisque les médias britanniques ont annoncé que l’OM serait également sur les traces d’Eddie Nketiah, attaquant de 25 ans qui évolue actuellement à Arsenal. Peu utilisé cette saison et barré notamment par Kai Havertz et Gabriel Jesus, l’Anglais pourrait être tenté par un départ et teamTALK confirme ce lundi un intérêt marseillais. C’est Roberto De Zerbi qui aurait glissé ce nom à Pablo Longoria et qui pousserait pour voir l’Anglais venir grossir ses rangs. Du côté des Gunners on ne serait pas du tout fermés à un transfert et on pourrait notamment revoir son prix de 40M€ à la baisse.