Mercato - OM : De très lourd est annoncé !

La rédaction

Arrivé en 2010 à l’OM et reparti définitivement en 2018, Rod Fanni a connu les hauts et les bas du club phocéen. De passage en Ligue des champions avec l’OM, l’ancien défenseur livre dans La Provence ses conseils pour bâtir un effectif compétitif. Et selon lui, un investissement massif est indispensable cet été.

«Ils ont besoin d'être renforcés» Quart de finaliste de la Ligue des champions avec l’OM en 2011-2012 après la victoire face à l’Inter Milan, Rod Fanni a donné son avis sur ce qu’il manque à cette équipe pour réaliser le même exploit. « Ils ont besoin d'être renforcés, c'est une certitude. On est obligé d'avoir un effectif large parce qu'une saison avec Coupe d'Europe sollicite beaucoup d'énergie. On a vu cette saison qu’il manquait parfois de profondeur alors qu'on ne jouait que le championnat. Imaginez avec la Ligue des champions… » estime l’ancien défenseur tricolore.