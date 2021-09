Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli peut encore y croire pour ce champion du monde !

Publié le 9 septembre 2021 à 1h30 par A.C.

Pisté lors du dernier mercato estival par l’Olympique de Marseille, Steven Nzonzi semblait se diriger vers les Pays du Golfe.

Jorge Sampaoli semble être resté sur sa faim. Alors que Pablo Longoria a bouclé plus d’une dizaine de recrues, le coach de l’Olympique de Marseille a assuré en attendre d’autres en toute fin du mercato. Bloqués par la DNCG, les Marseillais n’ont finalement pu accueillir qu’Amine Harit, arrivé en prêt en provenance de Schalke 04 après une dérogation. Pourtant, l’OM semblait avoir d’autres objectifs, notamment avec Steven Nzonzi, plus du tout dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma et vraisemblablement séduit par le projet marseillais.

Nzonzi ne rejoindra pas Blanc à Al Rayyan