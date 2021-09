Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur cette piste estivale de Longoria !

Publié le 6 septembre 2021 à 17h10 par A.C.

Lors du mercato estival, Steven Nzonzi a notamment été lié à une possible arrivée à l’Olympique de Marseille.

Depuis le titre de Champion du monde en 2018, la carrière de Steven Nzonzi peine à redécoller. Le milieu de terrain ne s’est en effet pas imposé à l’AS Roma et a enchainé les prêts pas vraiment concluant, dont le dernier au Stade Rennais. Arrivé à Rome cet été, José Mourinho a rapidement fait comprendre à Nzonzi qu’il devait se trouver un autre club, ce qui n’aurait pas échappé à Pablo Longoria ! A la recherche de renforts, le président de l’Olympique de Marseille a pourtant été bloqué par la DNCG, qui a réclamé des ventes avant toute nouvelle arrivée. Finalement, Nzonzi n’a jamais rejoint l’OM et devrait vraisemblablement s’engager en faveur de Al Rayyan, club entrainé par Laurent Blanc.

Nzonzi jamais proche de l’OM