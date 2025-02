Mercato - OM : Coup de tonnerre avec cette annonce de départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un peu plus d'un an à peine après son grand retour à l'OM, d'abord en tant que conseiller puis désormais en tant que directeur sportif, Medhi Benatia explique déjà noir sur blanc qu'il ne restera pas longtemps au sein du club phocéen. Une annonce pour le moins inattendue et sur laquelle le dirigeant de l'OM s'est expliqué sans détour.

Très apprécié par les supporters de l'OM depuis son retour au club en novembre 2024 (d'abord dans un rôle de conseiller sportif, puis ensuite promu en tant que directeur sportif), Medhi Benatia ne devrait pas pour autant s'éterniser dans le projet marseillais ! Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE jeudi, l'ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich se lâche déjà sur son futur départ de l'OM, qui arrivera plus tôt que l'on ne le pense à en croire ses propos.

« Je ne resterai sûrement pas longtemps »

« Ce club m'est cher. Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour », indique clairement Medhi Benatia sur son futur départ de l'OM.

« Ici, c'est une mission »

« Je suis au contact des Marseillais au quotidien, de tous niveaux. Je sais pourquoi c'est important pour eux, pourquoi c'est important pour moi. Je suis en mission ; pour moi, ici, c'est une mission », poursuit Benatia. Le message est passé...