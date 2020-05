Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier s’est enfin prononcé !

Publié le 18 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Contacté par l’OM dans le cadre d’une éventuelle succession d’André Villas-Boas cet été, Christophe Galtier aurait nié ces informations en coulisses.

Christophe Galtier à l’OM, c’est pour cet été ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’entraîneur du LOSC a été contacté par Jacques-Henri Eyraud pour débarquer sur la Canebière cet été, André Villas-Boas étant annoncé avec insistance sur le départ. Ces derniers jours, ce dossier a fait couler beaucoup d’encre, et de son côté, Galtier a préféré temporiser sur ces contacts annoncés avec l’OM.

« Que des ragots »