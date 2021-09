Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Chelsea voulait recruter un joueur de Sampaoli !

Publié le 6 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Boubacar Kamara a été annoncé sur le départ tout au long de l’été à l’OM, Chelsea aurait notamment fait partie des prétendants en course pour l’international espoirs tricolore. En vain…

Dès le mois de juillet dernier, en plein mercato estival, le président de l’OM Pablo Longoria mettait la pression sur Boubacar Kamara qui n’a plus qu’une seule année de contrat et était donc poussé vers la sortie : « C'est une situation qui n'est pas plaisante. Surtout quand c'est un garçon formé au club. Je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat au club. Je veux que ce soit un signal fort ». Finalement, Kamara n’a jamais quitté l’OM cet été, et pourtant…

Il y avait du beau monde sur Kamara

En effet, La Provence est revenu dimanche sur l’été très agité du jeune milieu défensif de l’OM, et le quotidien régional indique que plusieurs clubs prestigieux tels que Chelsea ou encore le Milan AC étaient notamment sur les rangs pour Kamara. Mais aucune offre n’a jamais été formulée par ces grosses écuries, et les seules propositions, jugées nettement insuffisantes sur le plan financier, provenaient de Wolverhampton et Newcastle en fin de mercato.