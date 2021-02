Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie inquiétante sur Sampaoli...

Publié le 19 février 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli est le grand favori pour prendre la succession d'André Villas-Boas, Renato Civelli dresse un portrait peu flatteur du technicien argentin.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est le grand favori de l'OM pour remplacer André Villas-Boas. Les discussions avec le technicien argentin se sont d'ailleurs accélérés ces derniers jours, au point que l'unique incertitude réside désormais sur la date à laquelle il débarquera alors que le championnat brésilien prend fin le 26 février. Mais l'ancien défenseur de l'OM, Renato Civelli n'est pas pleinement convaincu par l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro.

«Il n'est pas très bien vu ici»